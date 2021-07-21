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الصحة: نتحدى اي شخص يأتي بدليل على ان لقاحات كورونا تسبب الوفاة


حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، من الوضع الوبائي في العراق، فيما تحدت الوزارة اي شخص من داخل او خارج العراق يأتي بدليل على ان لقاح تسبب بوفاة شخص.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث لقناة السومرية ان "وزارة الصحة متوقعة منذ اشهر ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا"، مشيرا الى ان "وزراته زادت من اعداد الاسرة المخصصة لمصابي كورونا وانها قادرة على التعامل واستيعاب الزيادة الحاصلة".

وذكر انه "في الموجة الثالثة سجلنا اصابات كثيرة بين الاعمار الصغيرة والشباب واخرها اصابة طفلة تبلغ من العمر 12 يوما"، مشيرا الى ان "معدل الاصابات بفيروس كورونا في تزايد مستمر بسبب عدم وجود التزام حقيقي من قبل المواطنين سواء بلبس الكمام او اخذ اللقاحات واذا استمر هذا الارتفاع في الاصابات ستكون هناك كارثة حقيقية".

وأضاف البدر، ان "نسبة الحالات الحرجة في الوقت الحالي اكثر من الحالات السابقة”، مشددا على "خطورة الجائحة".

واكد على "ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي"، داعيا الى "اخذ اللقاحات المضادة للفايروس".

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة الى، ان "القيود الجديدة وقرارات حظر التجوال الشامل والجزئي ترتبط بشكل مباشر باللجنة العليا للصحة والسلامة"، مردفا ان "اللجنة راعت الظرف الاقتصادي في البلاد لذلك لم تقترح فرض حظرا شاملا للتجوال كاجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا".

بشأن فعالية اللقاحات، اوضح البدر: "اتحدى اي شخص من داخل او خارج العراق ياتي بدليل ان لقاح تسبب بوفاة شخص"، لافتا الى ان "اللقاحات الثلاثة المتوفرة في العراق آمنة وفعالة".

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