الأخبار

التربية ترد على المطالبات بتحويل الامتحانات النهائية الى الكترونية


أكدت وزارة التربية ،اليوم الاربعاء، ان الامتحانات النهائية للصف الثالث المتوسط ستبدأ في الاول من اب والسادس الاعدادي في الـ 21 منه، فيما اشارت الى ان الامتحانات ستكون حضورية.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريحات للوكالة الرسمية ان "الوزارة لم تجر اي تغيير على موعد الامتحانات النهائية للصفوف الثالث المتوسط والسادس والاعدادي"، مؤكدا ان "امتحانات الصف الثالث المتوسط ستبدأ في الاول من اب والسادس الاعدادي في 21 منه وستكون حضورية".

واضاف، أنه "ضمن الصلاحيات الممنوحة للوزارة اصبحت امتحانات الثالث اربع مواد فقط"، مبينا ان "الوزارة جادة باتباع جميع الاجراءات والارشادات الصحية الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال فترة الامتحانات".

وتابع فاروق أن "الوزارة اكملت جميع الاجراءات اللوجستية والفنية لاجراء الامتحانات منذ الرابع من شهر تموز الا ان ارتفاع دراجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي احال دون اقامة الامتحانات وتم التأجيل لغاية شهر اب"، مبينا انه "تم الانتهاء من اختيار المراقبين والمراكز الامتحانية ودفاتر الاختبارات،وان عدد من المدارس زودت بمولدات كهربائية وبعضها زود بخطوط من المولدات الاهلية القريبة".

 

ودعا المتحدث باسم التربية جميع الطلبة الى " الاستعداد للامتحانات ومراجعة المواد واغتنام هذه الفرصة"، موضحا ان "الوزارة حريصة كل الحرص على نجاح الطلبة وبتعليم جيد وعلى الجميع الاجتهاد وبذل الجهود للوصول للنجاح رغم الظروف الصعبة" .

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صحة كردستان تعلن موقفها الوبائي اليومي
الصحة: نتحدى اي شخص يأتي بدليل على ان لقاحات كورونا تسبب الوفاة
صافرات انذار السفارة الأمريكية تدوي وسط بغداد.. مصدر يوضح
صحة النجف تعلن موقفها الوبائي
الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في أحد الأسواق ببغداد
الشيخ جلال الدين الصغير : من هو المستفيد الحقيقي من اثارة الأوضاع في العراق؟
القبض على متهم بتجارة العملة المزيفة وآخرين بقضايا السرقة في بغداد
التربية ترد على المطالبات بتحويل الامتحانات النهائية الى الكترونية
القبض على 8 مطلوبين وضبط أسلحة مختلفة في البصرة
صحة كربلاء توجه نداء هاماً للمواطنين بشأن خطورة كورونا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ...
الموضوع :
الأبطال المنبوذون..!
سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ...
الموضوع :
صوت الذئاب / قصة قصيرة
ابو سليم : اي رحمة الوالدين اغاتي احنا ما اقتصينا من البعث المجرم لذلك بعدنا الى اليوم ندفع ثمن هذا ...
الموضوع :
البعث الكافر..والقصاص العادل
مهاب : عقيدين من ا لزمن ؟ العقد عشر سنوات والعقدين عشرين سنة البعث المجرم الارهابي حكم العراق 1968 ...
الموضوع :
لكي لاتنسى الاجيال الاجرام البعثي
تغريد طارق : البقاء لله الله يرحمهم ويغفرلهم ويجعل قبورهم روضه من رياض الجنة .. الصبر والسلوان لعوائلهم .الفاتحة،😞 ...
الموضوع :
وفاة الإعلاميان علي مطير وعباس حميد اثر مضاعفات كورونا
محمد حسن البحراني : تم القبض على القاتل وعترف لكن في الفيديو المعروض لم يكشف عن الجهة المستفيد ، القاتل هو ...
الموضوع :
بالفيديو .... اعترافات قتلة هشام الهاشمي
عبدالوهاب المالكي : دكتورنا العزير اعتقد مشكلتنا الوحيدة هي أمريكا هل لديك الشجاعة في الوقوف ضد أمريكا وتخليص العراق منها ...
الموضوع :
فرصتهم قد انتهت عهد جديد ينتظر العراق
مهاب : شنو فرق هؤلاء الحثالات التشرينيين عن الدواعش اذا ؟ كلاهما تحتت امرة السفارة الصهيونية الامريكية العودة للعراق ...
الموضوع :
اعتقال فتى قاصر معروف في ساحات التشارنة حاول اشعال النار في طواريء مستشفى الفرات الاوسط في الكوفة
Safaa : نفس الحلم بان اعيش في دولة انصار الامام المهدي اللهم حقق امنيتنا هذه ...
الموضوع :
حُلمُ الجنسية الإيرانية..
ابو سليم : هذه الثورة الكشرة لن يجني منها العراق والعراقين سوى الماسي والتيه والعبث ووصول المجرمين الى سدة الحكم ...
الموضوع :
انقلاب ١٤ تموز جحيم العراق
فيسبوك