القبض على 8 مطلوبين وضبط أسلحة مختلفة في البصرة

أعلنت خلية الاعلام الامني، القاء القبض على 8 مطلوبين للقضاء وضبط اسلحة مختلفة في محافظة البصرة.

وذكرت الخلية في بيان ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات البصرة تستمر بعمليات البحث والتفتيش عن المطلوبين ومصادرة الأسلحة والاعتدة غير مرخصة ضمن قاطع المسؤولية، حيث تمكنت من إلقاء القبض على ٨ مطلوبين للقضاء وفق مذكرات قضائية، أثنين منهم بتجارة المواد المخدرة واثنين آخرين حسب المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات الجنائي وذلك من خلال اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات والشرطة الاتحادية وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة".

واضافت، أن "القوات الأمنية ضبطت ٦ بنادق كلاشنكوف ورشاشة متوسطة بالإضافة إلى كميات من المواد المخدرة والاعتدة الخفيفة والمتوسطة".

وتابعت، "كما تمكنت الأجهزة الأمنية والاستخبارية من إلقاء القبض على مجموعة من المتورطين بتجارة المخدرات في مركز محافظة البصرة بينهم امرأة تقوم بترويج للمواد المخدرة".