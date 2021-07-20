واخيرا نطقت خلية الاعلام الامني : تفجير مدينة الصدر يوم امس نفذه ارهابي انتحاري

اصدرت خلية الاعلام الامني بيانا جديدا حول التفجير الارهابي الذي استهدف سوق الوحيلية بمدينة الصدر تحدث فيه عن نوع التفجير الذي وقع

وقال البيان ان تفجير مدينة الصدر يوم امس نفذه ارهابي يرتدي حزاما ناسفا واشار البيان ان التفجير اسفر عن استشهاد 30 مواطنا واصابة اكثر من 50 اخرين بجروح مختلفة

وكانت خلية الاعلام الامني قد اصدرت يوم امس بيانا قالت فيه ان التفجير الارهابي الذي وقع كان بسبب انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع