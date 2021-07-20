المراقبون الجويون في مطار النجف يضربون عن العمل ويوقفون الملاحة الجوية

اعلن المراقبون الجويون في مطار النجف الاشرف الدولي، اليوم الثلاثاء، ايقاف خدمات الرقابة والملاحة الجوية في المطار احتجاجا على عدم الاستماع لمطالبهم.

وبحسب بيان ، فقد "اكد المراقبون الجويون ايقاف العمل وتعطيل حركة الطيران، احتجاجا على استقطاعات رواتبهم بنسبة تصل إلى ثمانين بالمئة بذريعة التقشف".

واضافوا في بيانهم، ان "الادارة وعدتنا باعادة النظر بالقرار في حال تحسن الوضع بعد توقف حركة الطيران، مشيرين الى انها "لم تف بوعدها".

وتابعوا "لذا قررنا الاعتصام وايقاف حركة الملاحة الجوية وتعطيل الطيران، لحين تحقيق مطالبنا واعادة حقوقنا".