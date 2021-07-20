الصحة توصي باجراءات حازمة: الاصابات الحالية هي الاشد منذ تفشي الوباء

حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، من فقدان سيطرة المستشفيات على استيعاب أعداد مصابي كورونا.

وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح للوكالة الرسمية إن "المستشفيات تكاد تفقد السيطرة على استيعاب اعداد الراقدين من مصابي كورونا"، معربا عن امله ان "تتحذ اللجنة العليا اجراءات حازمة في الاجتماع المقبل لأن الايام المقبلة ستكون خطرة جدا على الواقع الصحي".

وأضاف، أن "هنالك زيادة متصاعدة ونسبة الموجب الان وصلت بحدود 24% لم نشهدها الا في هذه الموجة"، لافتاً الى أنه "لابد من اتخاذ اجراءات حازمة لقطع سلسلة العدوى بين الناس وتقليل الاصابات".

وبين عبد الأمير أن "نسبة الرقود الان بحدود 2 الى 3 % من الحالات الكلية اما اذا تم الحساب على الرقود فيصل الى 50% منهم تقريبا هم من الحالات الخطرة"، مشيراً الى أن "كميات اللقاح الموجودة ليست كافية وليست متاحة لكل المواطنين ونأمل أن تصل كميات اخرى في الاسابيع المقبلة ليتاح للجميع تلقي اللقاح".