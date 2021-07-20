كربلاء تضع خطتين لزيارة مليونية غداً وتشخّص تقصيراً بخصوص الحرائق

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء، يوم الاثنين، وضع خطة أمنية وخدمية خاصة بزيارة يوم عرفة المليونية والتي تصادف يوم غد الثلاثاء.

وقال النائب الأول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي في حديث صحفي ، إن "زيارة عرفة زيارة مليونية حيث وضعت المحافظة خطة أمنية وخدمية خاصة ولجنة أمنية برئاسة محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي ، وعمليات كربلاء وقيادة الشرطة مع مراعاة دخول الزائرين إلى المحافظة".

وشدد على "الالتزام بأخذ القرارات التي تصدر من اللجنة العليا الصحة والسلامة"، مضيفا، "نحن ملتزمون كحكومة محلية بقرارات لجنة الصحة والسلامة خاصة اليوم لاحظنا زيادة في عدد الإصابات بشكل كبير في عموم المحافظات العراقية".

ودعا الفتلاوي المواطنين الى "الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة".

وبشأن موضوع الحرائق في عموم العراق، قال الفتلاوي، إنها "تكون بسبين أما مفتعل أو بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى نصف درجة الغليان"، مضيفا، "نحن في جولات مستمرة على الفنادق والمحلات والمستشفيات".

وتابع، أن "هناك تقصيراً من بعض المواطنين وبعض الدوائر الحكومية"، مؤكدا أن "اي مكان لم يلتزم بالاجراءات الوقائية سوف يتم غلقه".

وفيما يخص زيارة القبور خلال فترة العيد في وادي كربلاء، قال نائب المحافظ ، "تم تطوير المقبرة من قبل بلدية كربلاء حيث تم فتح اكثر من شارع لكي يخفف الازدحام".