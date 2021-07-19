"حزب الله" يصف تفجير مدينة الصدر بالعمل الجبان

وصف "حزب الله" اللبناني، الاثنين، التفجير الذي وقع في مدينة الصدر شرقي بغداد بالعمل الجبان، فيما اعلن تضامنه مع الشعب العراقي.

وقال الحزب في بيان، "يدين حزب الله بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المواطنين العراقيين الابرياء في مدينة الصدر عشية عيد الأضحى المبارك وأثناء تأدية المسلمين مناسك الحج الاعظم في جبل عرفة، واوقع بينهم عشرات الشهداء والجرحى المظلومين".

ورأى الحزب "في هذا العمل الجبان عودة لسياسة القتل والإجرام التي تنتهجها منظمات التكفير والإرهاب ورعاتها الدوليون والاقليميون والتي لا تكن للشعب العراقي الأبي الا السوء والضرر"، معتبراً أن "الرد الحاسم على هذه الجرائم والمؤامرات هو بوحدة العراقيين وتكاتفتهم وعملهم الدؤوب لملاحقة المجرمين والقضاء عليهم".

واعلن حزب الله "تضامنه مع الشعب العراقي الشقيق".

وشهدت مدينة الصدر شرقي بغداد مساء اليوم الاثنين، تفجير عبوة ناسفة داخل سوق شعبية ما اسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.