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حركة التغيير "مصرة" على تحويل السليمانية وحلبجة إلى إقليم وتشتكي: "واجهنا تحريضاً"


رأى القيادي في حركة التغيير محمود شيخ وهاب أن تحويل السليمانية لإقليم إداري وتطبيق اللامركزية الإدارية "هو الحل لجميع المشاكل التي تعاني منها" المحافظة.

وقال شيخ وهاب في تصريح صحفي إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يستحوذ على السلطة في إقليم كردستان ومقدرات الموازنة المالية الخاصة به، ولا يوجد توزيع عادل في المشاريع العمرانية والخدمية بين محافظات الإقليم".

وأضاف، أن "مشروع تحويل السليمانية وحلبجة لإقليم إداري مايزال مطروحا على الساحة، ولم يلغى، لكن وبسبب المفهوم التحريضي، لوسائل الإعلام وأحزاب السلطة بأنه مشروع تقسيمي فقد تم تأجيل الموضوع لحين إكمال المتعلقات القانونية".

وفي وقت سابق طرح مجلس محافظة السليمانية، موضوع تطبيق اللامركزية الإدارية في المحافظة، فيما طالبت قوى سياسية وشعبية بتحويل السليمانية وحلبجة لإقليم إداري منفصل عن كردستان.

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