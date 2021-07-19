النائب عن الفتح نعيم العبودي : تفجير مدينة الصدر رسالة سياسية ومحاولة لخلق فتنة شيعية

قال نعيم العبودي النائب عن كتلة صادقون الاثنين، ان انفجار مدينة الصدر رسالة سياسية واضحة، ومحاولة خلق فتنة شيعية.

وذكر العبودي في بيان، ان "بصمات الجريمة التي استهدفت مدينة الصدر اليوم تعرض وجوه الإجرام نفسها، في رسالة سياسية واضحة، ومحاولة خلق فتنة شيعية".

واضاف "أما مدينة الصدر فلطالما عانت من جرائم المعتدين وأثبتت مرة بعد مرة أنها أقوى من أحلامهم وأعصى على مؤامراتهم...

نسأل الله تعالى الرحمة لشهدائنا والشفاء للجرحى".

وفي حصيلة جديدة لضحايا التفجير الارهابي الذي وقع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر فان 28 شهيدا و66 جريحا" قد سقطوا

وأضاف المصدر ان "عدد الشهداء قابل للزيادة لوجود جرحى بحالة حرجة جدا فضلا عن استمرار فرق الدفاع المدني بالبحث تحت الأنقاض".