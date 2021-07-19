بالوثيقة ... على الرغم من وجود معلومات استخبارية حول نية عصابات داعش الارهابي بشن هجمات ارهابية على مراكز تجارية في بغداد الا ان القوات الامنية تجاهلت ذلك

حصلت وكالة انباء براثا على وثيقة استخبارية تشير الى نية عصابات داعش الارهابية للقيام باعمال ارهابية تستهدف مراكز تجارية في مناطق مختلفة في بغداد جميعها مناطق شيعية الا ان القوات الامنية تجاهلت هذه الوثيقة ولم تقم بواجبها لمنع التفجير الارهابي الذي وقع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر

وبحسب الوثيقة القادمة من الطارمية ، فان عصابات داعش الإرهابية تخطط لمهاجمة المراكز التجارية في بغداد بمناطق " الشعب ، مدينة الصدر، الشعلة ، الكاظمية " في ايام العيد .