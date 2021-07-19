الكاظمي يودع آمر القوة الماسكة في "سوق الوحيلات" بمدينة الصدر التوقيف

أمر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بإيداع امر الفوج الأول في اللواء الرابع بالشرطة الاتحادية التوقيف، وذلك بعد تفجير سوق الوحيلات.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان إن "القائد العام للقوات المسلحة يأمر بإيداع امر الفوج الأول في اللواء الرابع بالشرطة الاتحادية التوقيف امر القوة الماسكة للأرض في مكان الانفجار الذي حصل في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد".

ووجه الكاظمي، وفق البيان، "بفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث"

وكان مصدر أمني قد افاد اليوم بأن الحصيلة النهائية لانفجار عبوة شرقي بغداد بلغت نحو 70 شهيدا وجريحاً.

وقال المصدر إن "الحصيلة النهائية لضحايا انفجار عبوة داخل سوق في مدينة الصدر بلغت 22 شهيدا بينهم أطفال و47 جريحا".