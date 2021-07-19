العثور على وكرين لداعش الارهابي في كركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن العثور على وكرين لعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك .

وقالت القيادة في بيان ان " الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ، نفّذت عملية استباقية لتفتيش منطقة "وادي ابو خناجر" بكركوك ضمن قاطع مسؤولية اللواء الآلي الثالث ، أسفرت العملية عن العثور على وكرين لعصابات فلول الإرهاب".

واضافت انه "تم تدميرهما بالكامل من قبل الجهد الهندسي للفرقة".