العثور على وكرين لداعش الارهابي في كركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن العثور على وكرين لعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك .
وقالت القيادة في بيان ان " الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ، نفّذت عملية استباقية لتفتيش منطقة "وادي ابو خناجر" بكركوك ضمن قاطع مسؤولية اللواء الآلي الثالث ، أسفرت العملية عن العثور على وكرين لعصابات فلول الإرهاب".
واضافت انه "تم تدميرهما بالكامل من قبل الجهد الهندسي للفرقة".
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