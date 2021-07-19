عمليات كربلاء تشرع بتنفيذ الخطة الأمنية لعيد الأضحى

باشرت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الاثنين، بتنفيذ الخطة الأمنية لعيد الأضحى المبارك.

وقال الناطق باسم القيادة فاهم الكريطي في تصريح للوكالة الرسمية إنه "بإشراف الفريق قوات خاصة الركن علي غازي الهاشمي، قائد عمليات كربلاء المقدسة، تمت المباشرة بالخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك، حيث تم اتخاذ كافة التدابير الأمنية والخدمية واللوجستية، التي من شأنها إنجاح الخطة وأداء الزيارة الخاصة بهذه المناسبة من قبل الزائرين، الذين سيتوجهون لزيارة مرقد الإمام الحسين وأخيه العباس عليهم السلام من مختلف المحافظات العراقية".

وأضاف الكريطي، أن "الخطة تضمنت إجراءات تسهل تنقل المواطنين وعجلات النقل إلى أقرب ما يمكن من الضريح المقدس، وذلك مراعاة لارتفاع درجات الحرارة العالي، كما وجه قائد العمليات إلى بذل كل ما يمكن من أجل خدمة الزائرين، وشدد على اتباع الإجراءات والتعليمات الصحية التي تصدرها خلية الأزمة الخاصة بجائحة كورونا".