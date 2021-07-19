الأمن الوطني يعتقل ما يسمى بوالي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على ما يعرف بوالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان إنه "بتوفيق من الله وبهمةِ رجال جهاز الأمن الوطني، واستكمالاً لعهدنا في القضاء على بقايا عصابات داعش الارهابية وبعملية نوعية أستندت على معلومات استباقية تمكن جهاز الأمن الوطني من الاطاحة بما يعرف ( والي بغـداد ) بعد مراقبة وملاحقة شملت ثلاث محافظات عراقية".

وأشارت إلى أن "ذلك الإرهابي يعدُ احد أبرز قادة داعش وشغل مناصب عدة اهمها مايسمى اميراً عاماً لولايات ( الشامية - الرقة - البادية - صلاح الدين - بغداد ) حيث إعترف بقيادته العديد من العمليات الارهابية ضد المدنيين والقوات الامنية ، وكان بنيته التخطيط لشن هجمات في العاصمة بغداد ، لكن يقظة وعزيمة رجالكم في جهاز الأمن الوطني أفشلت تلك المخططات قبل وقوعها".