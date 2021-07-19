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الموقف الوبائي يسجل رقماً غير مسبوق.. والصحة تحذر من "كارثة"


أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن "كوادرها سجلت 9883 إصابة جديدة، مقابل تماثل 8278 حالة جديدة للشفاء، و 63 حالة وفاة بالفيروس".

وأشار البيان إلى تلقي 33318 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.

 

في السياق، قال المتحدث باسم الصحة سيف البدر، إن "الموقف الوبائي اليوم غير مسبوق وينذر بتداعيات خطيرة اذا استمر عدم الاكتراث وعدم الالتزام بالتوجيهات الصحية".

 

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