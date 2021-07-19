وفاة 87 كادراً صحياً وإصابة أكثر من 4 آلاف بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، حصيلة وفيات وإصابات الكوادر الصحة العاملة في إقليم كوردستان، منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال سامان برزنجي في مؤتمر صحفي "منذ ظهر جائحة كورونا أصيب أكثر من 4 آلاف بين طبيب وموظف صحي، توفي منهم لغاية 87 كادراً صحياً".

وأضاف، "أن الإقليم سجل عدة حالات إصابة بالمتحور الجديد دلتا، وللاسف لغاية الآن بعض المواطنين لا يقبلون على التلقيح، بل ويعتبرونه ليس جيداً".