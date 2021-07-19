الحشد ينجح بتعقب إرهابي هارب من الأنبار ويعتقله في بغداد

اعلن الحشد الشعبي، الاثنين، النجاح بتعقب إرهابي هارب من الأنبار والاطاحة به في بغداد.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان ان "قوة من معاونية الاستخبارات في هيئة الحشد، تمكنت من القاء القبض على إرهابي هارب من محافظة الانبار في العاصمة بغداد".

واضاف إعلام الحشد أن "ذلك جاء بعد ورود معلومات مؤكدة عن تواجد ارهابي هارب من محافظة الانبار في بغداد جانب الكرخ، حيث شرعت معاونية الاستخبارات بتشكيل فريق تعقب ومراقبة من قبل مديرية المعلومات العامة / مديرية بغداد قسم الكرخ وعند الاستدلال على موقع تواجد الارهابي (س-ع)، تم اصدار مذكرة القاء قبض من قبل قاضي الحشد ليتم القاء القبض على الهدف المذكور".

ودعت معاونية الاستخبارات في الحشد المواطنين "للإبلاغ عن الخلايا الإرهابية أو عناصر الجريمة المنظمة وكل ما يعكر صفو الأمن والاستقرار عبر الاتصال بالرقم المجاني ٤٨١ للمعاونية، وستبقى هوية المتصل طي الكتمان".