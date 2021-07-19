القبض على شخصين يحملان قنبلة يدوية داخل مستشفى في البصرة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على شخصين يحملان قنبلة يدوية داخل مستشفى الصدر في محافظة البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان ، أن "مفارز حماية المنشآت في مستشفى الصدر التعليمي بمحافظة البصرة تمكنت من القاء القبض على اثنين من المتهمين وضبطت بحوزتهما رمانة هجومية خلال محاولتهما دخول المستشفى".

وأضافت ان "المتهمين افادا بحمل الرمانة اليدوية كونهما مطلوبين عشائريا". واشارت الوزارة الى ان "المتهمين تم توقيفهما وفق احكام المادة ٢٤ من قانون الاسلحة".