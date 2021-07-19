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بدلا من محاكمتهم عن الجرائم التي اقترفوها ... ترحيل عناصر بـ"داعش"الارهابي وعائلاتهم من العراق وسوريا الى مقدونيا


أعلنت حكومة مقدونيا الشمالية أن أربعة من ارهابيي تنظيم "داعش" السابقين وأسرهم أعيدوا بنجاح إلى البلاد.

وأشارت الحكومة إلى أن المجموعة التي تضم 23 عضوا بينهم خمس نساء و14 طفلا، تم نقلهم من سوريا والعراق إلى مقدونيا، وأنه تم توقيف الدواعش الأربعة على ذمة المحاكمة.

وقالت الحكومة إنها "طلبت مذكرة حمراء لاعتقال الأربعة بعد جمع شرطة البلاد أدلة على انضمامهم إلى التنظيم الإرهابي ومشاركتهم في القتال في سوريا والعراق".

وتم إخضاع النساء والأطفال للحجر الصحي لمدة أسبوعين تماشيا مع بروتوكولات فيروس كورونا.

ولفتت الحكومة إلى أن السلطات ستحقق في "احتمال مشاركتهم في أعمال إجرامية، وفي حال تمت تبرئتهم، سيخضعون بعد ذلك لعملية إعادة إدماج في المجتمع".

وذكرت أن هذه هي المجموعة الأخيرة من عناصر "داعش" السابقين وأسرهم الذين أعيدوا إلى شمال مقدونيا.

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بدلا من محاكمتهم عن الجرائم التي اقترفوها ... ترحيل عناصر بـ"داعش"الارهابي وعائلاتهم من العراق وسوريا الى مقدونيا
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