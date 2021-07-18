وزارة الخارجية العراقية تكشف تفاصيل ما حصل في مطار الحريري بلبنان

كشفت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاحد، عن تفاصيل حادث تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي يخص مسافر عراقي في مطار بيروت، فيما أشارت إلى أن مدير عام الأمن اللبناني وجه بتسهيل كافة إجراءات دخول العراقيين إلى لبنان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان ورد إنه "على أثر ما تم تداوله حول حادثة التجاوز على أحد المواطنين العراقيين الوافدين إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، قامت سفارة جمهورية العراق في بيروت بالتواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية المعنية للوقوف على ملابسات الحادث".

وأضاف "تبين أنه إشكال فردي فقط نتيجة تزاحم اعداد المسافرين الوافدين إلى المطار ووقوفهم في طوابير طويلة"، موضحاً أن "مدير عام الأمن اللبناني وجه بتسهيل كافة إجراءات دخول العراقيين إلى لبنان بسهولة ويسر وفق الإجراءات المرعية في هذا السياق".