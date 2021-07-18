الأخبار

الكعبي يطالب لبنان بالتحقيق العاجل بحادثة الإعتداء على مسافرين عراقيين في مطار الحريري


طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاحد، رئاسة الجمهورية اللبنانية ومجلس النواب اللبناني ووزارة الخارجية فيها، بالتحقيق العاجل بحادثة تأخير المسافرين العراقيين و الإعتداء على عدد كبير منهم في مطار الحريري في بيروت،

داعيـا الى إتخاذ اقصى درجات المحاسبة لكل المقصرين وتقديم اعتذار رسمي وعدم تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها تعكير صفو العلاقة بين البلدين الشقيقين على كافة الاصعدة.

وارسل الكعبي كتاب الى وزارة الخارجية العراقية وسفارة الجمهورية اللبنانية في بغداد جاء فيه:

نظرا لتجاوز عدد من افراد الأمن اللبناني في مطار رفيق الحريري على المواطنين العراقيين الوافدين إلى لبنان والذين اكدوا ان مدة الحصول على تأشيرة الدخول قد تجاوزت "خمس ساعات" مما تسبب بوقوف المسافرين من النساء والشيوخ والمرضى بطوابير طويلة، ندعو وزارتكم للتحقيق بالموضوع واتخاذ الاجراءات المناسبة والمواقف الكفيلة في احترام حقوق المسافرين العراقيين والتأكيد على ان كرامة المواطن "العراقي "اينما حل فوق اي اعتبار، والعمل على تسهيل مسألة دخول وخروج كافة المسافرين الى جميع دول العالم بكل راحة وانسيابية واطمئنان".

وتابع، "نستنكر بشدة هذا التصرف المشين بحق ابناء العراق الضيوف على اخوانهم في لبنان الشقيق، وندعو الجهات الرسمية اللبنانية للتحقيق الفوري وتقديم اعتذارا رسميا بشأن الحادثة، وعدم تكرار هذه التصرفات التي من شأنها تعكير صفو العلاقات الثنائية في كافة المجالات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الخارجية العراقية تكشف تفاصيل ما حصل في مطار الحريري بلبنان
الكعبي يطالب لبنان بالتحقيق العاجل بحادثة الإعتداء على مسافرين عراقيين في مطار الحريري
المفوضية تتحدث عن ورقة الاقتراع وقلم التأشير
القبض على منتحل صفة ضابط بوزارة الدفاع وسفير منظمة عربية
المفوضية تعلن وضع شاشات لعرض نتائج الانتخابات المقبلة
الصحة تصدر بياناً يتعلق بامتحانات الطلبة
مكافحة الإجرام تلقي القبض على مطلوبين بقضايا جنائية في بغداد
الشيخ جلال الدين الصغير : فاجعة كالتي حدثت في مستشفى الحسين ع وابن الخطيب ممكن ان تطيح بحكومات في بلدان اخرى الا في العراق
تدمير أوكار لداعش الارهابي وضبط طائرة مسيرة في كركوك
هيأة الحشد الشعبي تطالب بإخلاء مستشفى "كرفاني" تابع لها في كربلاء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مهاب : شنو فرق هؤلاء الحثالات التشرينيين عن الدواعش اذا ؟ كلاهما تحتت امرة السفارة الصهيونية الامريكية العودة للعراق ...
الموضوع :
اعتقال فتى قاصر معروف في ساحات التشارنة حاول اشعال النار في طواريء مستشفى الفرات الاوسط في الكوفة
Safaa : نفس الحلم بان اعيش في دولة انصار الامام المهدي اللهم حقق امنيتنا هذه ...
الموضوع :
حُلمُ الجنسية الإيرانية..
ابو سليم : هذه الثورة الكشرة لن يجني منها العراق والعراقين سوى الماسي والتيه والعبث ووصول المجرمين الى سدة الحكم ...
الموضوع :
انقلاب ١٤ تموز جحيم العراق
ابواحمد من النجف الاشرف : وجدت في وكالتكم اغلب الكتاب كتاباتهم وطنيه واخرين من المتدينين ومثقفين ومن عندهم غيره على وطنهم وناسهم ...
الموضوع :
وَفَدَيْنَاها بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ..
عراقي - هولندا : بسم الله -- ويمكرون ويمكر الله -- وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ -- اللهم ...
الموضوع :
خارطة التحالفات الإنتخابية القادمة في لبنان والطلاق الغير مُتوَقَّع
االعراقي - من هولندا : بسم الله كما يقاتل المجاهد بجسمه ويسكب دمه في سبيل الله ليلقى الله شهيدا حيا , تقاتل ...
الموضوع :
سراب جنة وهم الازدهار الأميركي
سجى : لم تحدد المسؤول المباشر في مقالتكم عن الأحداث في كلا الحادثتين،،، وهل كما يدعى جهات خارجيه السبب ...
الموضوع :
♦️ لماذا احترقت مسشفى الحسين التعليمي؟!♦️
ابواحمد من النجف الاشرف : اذا صلح الراس صلح الجسد فاجعة الناصريه الاليمه وماقبلها وماياتي بعدها يتحملها رؤساء الكتل والاحزاب والتيارات بعد٢٠٠٣ ...
الموضوع :
متى تنتهي قصة العراق الحزينة ؟!
فلاح القرشي : احسنتم وجزاكم الله خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
القيامة في القرآن الكريم
زيد مغير : أين الإنتربول عن طارق الهاشمي و ملاس الكسنزاني واخو صالح المطلك وعلي حاتم سليمان ابو نص شارب ...
الموضوع :
اعتقال سارق رواتب مديرية شؤون المحاربين في الدفاع بالتعاون مع الانتربول بعد هروبه الى تركيا
فيسبوك