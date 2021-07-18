المفوضية تتحدث عن ورقة الاقتراع وقلم التأشير

كشفتْ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، عن ابرز السمات الامنية التي تحتويها اوراق الاقتراع.

وقال مدير مكتب انتخابات الرصافة عباس صباح قاسم، في تصريح للصحفية الرسمية ان "اوراق الاقتراع تحمل ميزات امنية عالية"، مشيراً الى ان "محددات الورقة تقرأً فقط بالاشعة تحت الحمراء، ولا يمكن قراءتها بغير ذلك".

واضاف، ان "من السمات الاخرى هو احتواء الورقة على شفرة "باركود" خاص ومميز ولا يمكن تكراره من ورقة الى اخرى"، منوهاً الى انه "في حال استنساخ الورقة فيمكن للجهاز الخاص تمييزها عن الاوراق الاخرى ورفضها".

واوضح قاسم، ان "كل ورقة اقتراع عندما تصدر توضع في كاميرا خاصة بجهاز التحقق ويربط بالشفرة الخاصة بكل ناخب".

وتابع مدير مكتب انتخابات الرصافة، ان "قلم التأشير الخاص بالمفوضية يحوي حبرا سريا لا يمكن ان يرى الا بالاشعة تحت الحمراء ولا يمكن للناظر ان يرى هذا الحبر"، مؤكداً انه "في حال جلب اي قلم اخر ورسم اي توقيع لا يمكن ان يرى سوى التوقيع الخاص بالقلم المخصص من قبل المفوضية والذي استورد خصيصاً من اليابان حصرياً لها".