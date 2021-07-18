الأخبار

المفوضية تعلن وضع شاشات لعرض نتائج الانتخابات المقبلة


أكدت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، التزامها الثابت بإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في موعدها المحدد، فيما أشارت إلى أنه ستكون هناك شاشة عرض في كل مكتب انتخابي ليتمكن الجميع من مشاهدة النتائج الأولية.

وقالت المفوضية في بيان إن "رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، وأعضاء المجلس ورئيس الإدارة الانتخابية، أكدوا التزامهم الثابت بإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، وإن المفوضية تعمل على وفق جدول عملياتي بتوقيتات زمنية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية".

وأضاف، أن "جوهر العملية الانتخابية يتضح من شفافية مسارات عمل المفوضية، إذ صدّق مجلس المفوضين على الاجراءات المتعلقة بمراكز عرض نتائج الانتخابات الأولية وفق المشروع المقترح من مكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، وإن توجه المفوضية نحو إجراءات واضحة لجميع شركاء العملية الانتخابية من (الناخبين والأحزاب والمرشحين والاعلام والمراقبين) وكل المهتمين بالشأن الانتخابي من خلال الإطلاع على نتائج الانتخابات في محطاتهم الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية، حيث ستكون هناك شاشة عرض بحجم كاف في كل مكتب انتخابي ليتمكن الجميع من مشاهدة النتائج الأولية في الانتخابات النيابية شهر تشرين الاول 2021".

وأشارت إلى أن "فريق الأمم المتحدة يعمل مع دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري بشعبها في مفوضية الانتخابات؛ من أجل تطوير آلية تبويب نتائح المصادقة على المرشحين والرقم الانتخابي الخاص بهم كل بحسب محافظته ودائرته الانتخابية ليتسنى للمهتمين بالشأن الانتخابي سهولة البحث في الموقع الالكتروني الرسمي للمفوضية".

وأضاف البيان، أن "مجلس المفوضين صدّق على نماذج تصميم أوراق الاقتراع (التصويت العام) المتضمنة أسماء المرشحين للدوائر الانتخابية وأرقامهم وشعاراتهم بعدد (83) دائرة انتخابية موزعة على (19) مكتب محافظة انتخابي، فضلاً عن المصادقة على نموذج ورقة الاقتراع (التصويت الخاص) لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021".

كما صدق مجلس المفوضين، وفق البيان، على "سجل الناخبين العام بعدد (8,273) مركز اقتراع وبواقع (55,041) محطة اقتراع، إذ بلغ عدد الناخبين للتصويت العام (23,986,741) بعد حذف بيانات ( 43,293) ناخبًا متوفيًا وردت أسماؤهم من وزارة الصحة والعمل متواصل في إطار تسلم بيانات المتوفين الختامية منها، وصدّق المجلس أيضاً على سجل الناخبين للتصويت الخاص بعدد (595) مركز اقتراع خاص وبواقع (2,584) محطة اقتراع وبعدد ناخبين (1,075,727) ناخبًا من القوات المسلحة والأجهزة الامنية، فضلًا عن الناخبين من نزلاء السجون البالغ عددهم (671) ناخبًا خُصصت لهم (6) ستة محطات لتصويت نزلاء السجون في محافظات: (دهوك، واسط، المثنى، ميسان، السليمانية)، وتضمن السجل الخاص الناخبين النازحين البالغ عددهم (120,126) ناخبًا نازحًا إذ خُصصت لهم (86) مركز اقتراع وبواقع ( 309) محطة اقتراع".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المفوضية تعلن وضع شاشات لعرض نتائج الانتخابات المقبلة
الصحة تصدر بياناً يتعلق بامتحانات الطلبة
مكافحة الإجرام تلقي القبض على مطلوبين بقضايا جنائية في بغداد
الشيخ جلال الدين الصغير : فاجعة كالتي حدثت في مستشفى الحسين ع وابن الخطيب ممكن ان تطيح بحكومات في بلدان اخرى الا في العراق
تدمير أوكار لداعش الارهابي وضبط طائرة مسيرة في كركوك
هيأة الحشد الشعبي تطالب بإخلاء مستشفى "كرفاني" تابع لها في كربلاء
تفاصيل جديدة بشان الضربات الجوية عند الحدود العراقية السورية
الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق
الكشف عن سبب إغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد
بينها الحظر الشامل وإيقاف الدوام.. الصحة ترفع توصيات لرئاسة الوزراء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مهاب : شنو فرق هؤلاء الحثالات التشرينيين عن الدواعش اذا ؟ كلاهما تحتت امرة السفارة الصهيونية الامريكية العودة للعراق ...
الموضوع :
اعتقال فتى قاصر معروف في ساحات التشارنة حاول اشعال النار في طواريء مستشفى الفرات الاوسط في الكوفة
Safaa : نفس الحلم بان اعيش في دولة انصار الامام المهدي اللهم حقق امنيتنا هذه ...
الموضوع :
حُلمُ الجنسية الإيرانية..
ابو سليم : هذه الثورة الكشرة لن يجني منها العراق والعراقين سوى الماسي والتيه والعبث ووصول المجرمين الى سدة الحكم ...
الموضوع :
انقلاب ١٤ تموز جحيم العراق
ابواحمد من النجف الاشرف : وجدت في وكالتكم اغلب الكتاب كتاباتهم وطنيه واخرين من المتدينين ومثقفين ومن عندهم غيره على وطنهم وناسهم ...
الموضوع :
وَفَدَيْنَاها بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ..
عراقي - هولندا : بسم الله -- ويمكرون ويمكر الله -- وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ -- اللهم ...
الموضوع :
خارطة التحالفات الإنتخابية القادمة في لبنان والطلاق الغير مُتوَقَّع
االعراقي - من هولندا : بسم الله كما يقاتل المجاهد بجسمه ويسكب دمه في سبيل الله ليلقى الله شهيدا حيا , تقاتل ...
الموضوع :
سراب جنة وهم الازدهار الأميركي
سجى : لم تحدد المسؤول المباشر في مقالتكم عن الأحداث في كلا الحادثتين،،، وهل كما يدعى جهات خارجيه السبب ...
الموضوع :
♦️ لماذا احترقت مسشفى الحسين التعليمي؟!♦️
ابواحمد من النجف الاشرف : اذا صلح الراس صلح الجسد فاجعة الناصريه الاليمه وماقبلها وماياتي بعدها يتحملها رؤساء الكتل والاحزاب والتيارات بعد٢٠٠٣ ...
الموضوع :
متى تنتهي قصة العراق الحزينة ؟!
فلاح القرشي : احسنتم وجزاكم الله خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
القيامة في القرآن الكريم
زيد مغير : أين الإنتربول عن طارق الهاشمي و ملاس الكسنزاني واخو صالح المطلك وعلي حاتم سليمان ابو نص شارب ...
الموضوع :
اعتقال سارق رواتب مديرية شؤون المحاربين في الدفاع بالتعاون مع الانتربول بعد هروبه الى تركيا
فيسبوك