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مكافحة الإجرام تلقي القبض على مطلوبين بقضايا جنائية في بغداد


اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاحد، القاء القبض على مطلوبين بقضايا جنائية في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ان ، "مفارز مكتب مكافحة إجرام الدورة التابعة الى مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق أحكام المادة (٤٤٦) من قانون العقوبات لقيامهما بسرقة عدد من الدراجات النارية في المنطقة".

واضافت "كما ونفذت مفارز المديرية أوامر قبض قضائية أخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بين القتل، والسرقة، والتزوير ضمن مكاتب مكافحة إجرام النهروان، وبغداد الجديدة، وحسينية المعامل، والاعظمية، والمنصور، والتاجي، وابي غريب، والخضراء، والغزالية".

واشارت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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مكافحة الإجرام تلقي القبض على مطلوبين بقضايا جنائية في بغداد
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