الشيخ جلال الدين الصغير : فاجعة كالتي حدثت في مستشفى الحسين ع وابن الخطيب ممكن ان تطيح بحكومات في بلدان اخرى الا في العراق

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ابو سليم : هذه الثورة الكشرة لن يجني منها العراق والعراقين سوى الماسي والتيه والعبث ووصول المجرمين الى سدة الحكم ...
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انقلاب ١٤ تموز جحيم العراق
ابواحمد من النجف الاشرف : وجدت في وكالتكم اغلب الكتاب كتاباتهم وطنيه واخرين من المتدينين ومثقفين ومن عندهم غيره على وطنهم وناسهم ...
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وَفَدَيْنَاها بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ..
االعراقي - من هولندا : بسم الله كما يقاتل المجاهد بجسمه ويسكب دمه في سبيل الله ليلقى الله شهيدا حيا , تقاتل ...
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سراب جنة وهم الازدهار الأميركي
ابواحمد من النجف الاشرف : اذا صلح الراس صلح الجسد فاجعة الناصريه الاليمه وماقبلها وماياتي بعدها يتحملها رؤساء الكتل والاحزاب والتيارات بعد٢٠٠٣ ...
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متى تنتهي قصة العراق الحزينة ؟!