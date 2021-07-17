اشتباكات عنيفة في مستشفى الكندي. بين ذوي ضحايا فايروس كورونا والكادر الطبي على خلفية الاهمال الحكومي بتوقف منظومة الاوكسجين

افاد مصدر امني ان اشتباكات عنيفة وقعت في مستشفى الكندي بين ذوي ضحايا فايروس كورونا والكادر الطبي فيها
واوضح المصدر ان مجموعة من 10 اشخاص قاموا بالاعتداء على الكادر الطبي والضابط المرابط في المستشفى واطلقوا العيارات النارية مما دفع قيادة عمليات بغداد بالتدخل والسيطرة على الموقف واعتقال العناصر التي افتعلت الشغب ؛ علماً ان العوائل هاجمت المستشفى بسبب الإهمال الذي تسبب بوفاة ٤ اشخاص بعد عطل لمنظومة الاوكسجين.
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