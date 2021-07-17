قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي : عملية “أسد الصحراء” تنقض على داعش وتحقق نتائج مهمة في الانبار

أعلن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، اليوم السبت، عن نجاح العملية الأمنية “أسد الصحراء” التي نفذت في عمق صحراء المحافظة، مؤكدا أنها حققت نتائج مهمة.

وقال مصلح في حديث نقلته مديرية إعلام الحشد، إن “قيادة عمليات الأنبار ممثلة بألوية القاطع ( ١٧-١٨-١٩-١٣) والمديريات الساندة التابعة لهيئة الحشد الشعبي تمكنت من تحقيق نتائج مهمة وكبيرة خلال عملية أسد الصحراء التي انطلقت يوم 15 تموز الحالي واستمرت ليومين”.

وأضاف مصلح، إن “العملية اسفرت عن تأمين طريق القائم – عكاشات وكذلك تأمين الجهة الغربية لناحية كبيسة ومناطق الاودية والتلال التي تقع شرق طريق القائم عكاشات واستنزاف موارد العدو التي كان يحضر لها منذ ستة اشهر وقطع طرق إمداد العدو باتجاه المناطق الامنة”، مشيرا الى “تدمير تسع مضافات للعدو والسيطرة على عجلتين للعدو”.

وتابع، أن “العملية نتج عنها أيضا تفجير عجلة مفخخة نوع بيك اب وقتل عنصرين بتنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن السيطرة على أسلحة خفيفة ومتوسطة مع ذخائرها والاستحواذ على اجهزة طبية ومواد دعم لوجستي مختلفة”، مبينا أنه “تمت السيطرة على (١٣) عبوة مع الصواعق والموبايلات”.

وأشار مصلح إلى “تمشيط مناطق تقدر ٤٠ الف كم مربع وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش المناطق الرخوة امنيا”، مؤكدا في الوقت ذاته ”تدمير معسكر متكامل للعدو”.