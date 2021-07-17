القبض على متهم محكوم غيابياً واثنين يحملان حبوب مخدرة في بابل

اعلنت قيادة شرطة بابل، السبت، القبض على متهم محكوم غيابياً واثنين آخرين يحملان حبوب مخدرة في بابل.

وذكر بيان للقيادة ان مفارز شرطة بابل تمكنت من القاء القبض على مطلوب وفق احكام المادة (٣٢) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي محكوم غيابيا بالسجن لـمدة (٦ سنوات) مع غرامة مالية.

واضاف انه تم القاء القبض ايضا على شخصين عثر بحوزتهما على اكثر من (٧٠) حبة مخدرة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المخالفين.