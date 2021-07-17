الاطاحة بإرهابيين اثنين أحدهما مسؤول العبوات الناسفة شمالي بغداد

ألقى جهاز الأمن الوطني، القبض على إرهابيين اثنين احدهما مسؤول العبوات الناسفة في قاطع شمال بغداد.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان، اليوم السبت، إن مفارز جهاز الامن الوطني في بغداد وبعد تلقي معلوماتٍ استخبارية، وبناءً على مذكرة قضائية، شرعت بتنفيذ عمليةٍ نوعيةٍ استباقية تمخض عنها القبض على اثنين من العناصر الارهابية، احدهما مسؤول العبوات الناسفة في مفارز التفخيخ والعبوات ضمن ما يسمى قاطع شمالِ بغداد، والاخر يعمل في المفارز الامنية ضمن القاطع ذاته".

واضافت، أنه "جرى تدوين اقوالهما اصولياً بعدما اعترفا باستهداف القوات الامنية والمواطنين خلال الفترة السابقة، واحالتهما الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهما".