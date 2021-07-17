الاقتصاد النيابية تطرح خياراً من شأنه القضاء على 50 % من البطالة

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن تحقيق نهضة في القطاع الصناعي من الممكن أن يمهد للقضاء على 50 % من البطالة، فيما أكدت وجود مخططات لإنشاء مدن صناعية كبيرة.

وقال عضو اللجنة النائب فلاح الخفاجي، في تصريح صحفي، اليوم السبت إن "الصناعة العراقية جيدة وممتازة ومن الممكن النهوض بها بشكل أفضل مما هو موجود عليه الآن، وذلك عن طريق المبادرة الصناعية، مثلما كانت هناك مبادرة زراعية حكومية يجب أن تكون هناك مبادرة صناعية لدعم القطاع الصناعي"، لافتاً الى أن "نهضة القطاع الصناعي من الممكن أن تقضي على 50 % من البطالة الموجودة حاليا".

وأشار إلى أن "الصناعة في العراق لها تأثير إيجابي على المجتمع، وهناك مخططات لانشاء مدن صناعية كبيرة وبالإمكان تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة فيها"، مبيناً أن "الصناعة تحتاج الى مراجعة شاملة وكبيرة لغرض النهوض بهذا القطاع الحيوي المهم".

ونهاية العام الماضي، كشفت وزارة الصناعة عن تقديم خطة إلى رئيس الوزراء للنهوض بالصناعة الوطنية.