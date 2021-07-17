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اخماد حريق اندلع بأحد فنادق المدينة القديمة في النجف الاشرف


تمكنت فرق الدفاع المدني في النجف الاشرف، اليوم السبت، من اخماد حريق اندلع بأحد فنادق المدينة القديمة.

وذكر بيان  صادر من شعبة الدفاع المدني التابعة لقسم السلامة المهنية والصحة والبيئة في العتبة العلوية المقدسة، ان "الكوادر الميدانية في شعبة الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق بأحد الفنادق السياحية بالمدينة القديمة"، مشيرة الى ان فرقها تمكنت من الوصول إلى مكان الحادث بسرعة قياسية والسيطرة على الحريق بعد محاصرة النيران وإخمادها والحيلولة دون توسعها".

واضافت ان "الحريق نشب في الطابق العلوي لفندق زمزم السياحي وأوقع خسائر مادية فقط".

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