نائب: حكومة الكاظمي تعطل تطبيق قانون الموازنة رغم مرور فترة طويلة على تشريعه بالبرلمان

أكد النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان، اليوم السبت، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تعطل تنفيذ قانون موازنة لسنة 2021، رغم مرور فترة طويلة على تشريعه من قل البرلمان العراقي.

وقال شعلان في تصريح صحفي ، إن "حكومة الكاظمي، لغاية الآن ترفض تطبيق قانون موازنة سنة 2021، رغم مرور فترة طويلة على تشريع القانون، بحجة هناك طعن على بعض فقرات القانون، لكن لا نعرف ما الهدف الحقيقي من تعطيل تنفيذ الموازنة، فهناك فقرات لم تطعن الحكومة عليها تنفيذها فوراً".

وبيّن، أن "تعطيل تنفيذ حكومة مصطفى الكاظمي، لقانون الموازنة أثَّر بشكل سلبي كبير على أموال بعض المشاريع المهمة في عدد من المحافظات، خصوصاً ان عمر الحكومة يقترب من الانتهاء، وهي لا تريد تطبيق فعلي وحقيقي لقانون الموازنة، وهذا ما يثير عدداً من علامات الاستفهام".