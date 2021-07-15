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الصحة النيابية تدعو لفرض حظر صحي شامل لمواجهة متحور "دلتا"


دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الخميس، لفرض حظر صحي شامل لمواجهة متحور "دلتا" من فيروس كورونا.

وقال عضو لجنة الصحة والبيئة جواد الموسوي في بيان "كنا قد حذرنا سابقا في اكثر من مناسبة وقبل اكثر من ٣٠ يوما من الان ان المتحور دلتا للكورونا فيروس هو الاخطر والاسرع انتشارا والاشد فتكا، وان كل الدلائل العلمية تشير الى انه المسؤول الرئيسي عن اغلب الاصابات الموجودة حاليا في العراق وهو سبب زيادة اعداد الاصابات كون سرعة انتشاره تتجاوز اربعة اضعاف سرعة انتشار المتحورات القديمة".

واضاف "هاهي الان مستشفيات بغداد واغلب المحافظات قد وصلت الى طاقتها الاستيعابية القصوى من ناحية توفير الاسرة والادوية ومستلزمات الحماية الشخصية لمجابهة هذا الوباء اللعين".

وكشف الموسوي عن تلقيه عشرات الاتصالات من مواطنين يطلبون المساعدة والتدخل لتوفير اسرة لذويهم المصابين بالكورونا فيروس لذهابهم لاكثر من مستشفى بدون توفر فرصة للحصول على سرير فارغ.

وتابع "وعليه ادعو وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لاتخاذ اجراء عاجل للتصدي لهذه الحالة الطارئة وبأسرع وقت قبل حصول ما لا يحمد عقباه وتعرضنا الى فشل في النظام الصحي العراقي كما حدث في بعض البلدان العربية وغيرها".

واقترح الموسوي "فرض حظر صحي تام وليس امني لمدة ١٤ يوما لكسر سلسلة انتشار الوباء وتصاعد اعداد الاصابات وبنفس الوقت السماح ل‍وزارة الصحة ومؤسساتها لاستيعاب الزيادة الاخيرة باعداد الاصابات وعلاجهم، على ان يتضمن الحظر فترة سماح زمنية لا تتجاوز ٤ ساعات صباحا للسماح للمواطنين بتلقي اللقاح بشكل عاجل وكذلك اكمال احتياجاتهم اليومية الضرورية".

ودعا الموسوي ايضا الى تأجيل جميع التجمعات البشرية الكبيرة الرسمية وغير الرسمية ومنها الامتحانات الدراسية والاحتفالات ووغلق المطاعم والمولات وغيرها، مع اعادة النظر باستثناءات الحظر غير الضرورية".

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