إحباط 3 محاولات "ابتزاز" مارسها شباب بحق فتيات في 3 محافظات

أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، إحباط 3 محاولات ابتزاز الكتروني في ثلاث محافظات.

وذكرت المديرية في بيان، أن "مفارزها تمكنت من إحباط 3 محاولات ابتزاز الكتروني مارسها شباب بحق ٣ فتيات من محافظات بغداد وكركوك وكربلاء المقدسة، ونتج عنها تهديد الفتيات بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم يدفعن مبالغ من المال أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة".

وأضافت المديرية، انه "في الأثناء تمكنت تلك المفارز من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، وحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الفتيات".