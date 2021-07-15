المفوضية ترد على دعوة الصدر بالانسحاب من الانتخابات

أكدت المفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، عدم ورود أي طلب رسمي بالانسحاب من الانتخابات المقبلة.

وقالت مساعد الناطق الرسمي في مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة، "الى الان لم ترد الى المفوضية اي طلبات الى الانسحاب"، مبينة ان "باب قبول طلبات المنسحبين اغلق في يوم 20 حزيران والذي كان اخر موعد لتسلم طلبات الانسحاب".

واوضحت، "لا نية للمفوضية في فتح الباب مرة اخرى". وتابعت، "فيما لو وردت طلبات، فهذا الامر يعود الى مجلس المفوضين وهو سيتخذ القرار المناسب".

يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعلن، صباح اليوم الخميس، عدم مشاركته بالانتخابات وسحب يده من المنتمين في الحكومة.