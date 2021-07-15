الفتح: مصرون على اخراج القوات الاميركية وتواجدها سيكلفنا المزيد من الدماء

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الخميس، وجود اصرار عراقي على اخراج القوات الاميركية باسرع مايمكن، لافتا الى ان استمرار تواجد هذه القوات على ارض العراق سيكلف البلد المزيد من الدماء.

وقال البلداوي، ان "تجاهل الهجمات الاميركية على الحشد الشعبي هو مايدفعنا الى المطالبة والاصرار على اخراج القوات الاجنبية من العراق لضمان تحقيق الامن والاستقرار".

واضاف ان " القوات الاميركية لم تكن الى جانب القوات الحامية للعراق وشعبه، ووقفت بالضد منها والدليل استهدافها المتكرر لقطعات الحشد الشعبي المرابطة على الحدود".

وأشار البلداوي الى ان "الاستمرار بالسياسة الحالية وعدم الاسراع باخراج القوات الاميركية من العراق سيعرض الشعب العراقي والحشد، الى مزيد من الانتهاكات التي تقوم بها القوات الاميركية".