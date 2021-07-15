الحشد يطلق عملية بالمناطق الرخوة أمنيا في الأنبار

اطلقت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، الخميس، عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في المناطق الرخوة أمنيا في المحافظة.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح، بحسب موقع الحشد، إن "قوات الحشد الشعبي شرعت بعملية امنية واسعة بمشاركة الألوية ( 13- 18-19-17 ) لملاحقة فلول داعش في عدد من الأودية والمناطق الرخوة امنيا في المحافظة".

ولفت إلى، أن "العملية تستهدف أيضا قطع طرق إمداد العدو والسيطرة على الطرق النيسمية التي تسلكها الجماعات الإرهابية التي تؤثر في أمن محافظة الانبار".