وزير الامن الايراني یزور مكان استشهاد الفريق سليماني

قام وزير الامن في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاربعاء، بزيارة مكان استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني، قرب مطار بغداد.

العالم- ایران

ولدى وصوله الى مطار بغداد على رأس وفد رسمي، زار وزير الامن الايراني حجة الاسلام السيد محمود علوي، مكان استشهاد القائد الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.

وخلال هذه الزيارة، التقى وزير الامن الايراني مع عدد من كبار المسؤولين العراقيين، بمن فيهم رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وسائر المسؤولين ويجري معهم محادثات تتناول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.