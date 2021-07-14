ضبط شبكة لتزوير المعاملات والمستمسكات الرسمية للمواطنين في كربلاء

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاربعاء، ضبط شبكة لتزوير المعاملات والمستمسكات الرسمية للمواطنين في محافظة كربلاء,

وقال الجهاز في بيان انه "بعملية امنية نوعية مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة وردت عبر الخط الساخن لجهاز الأمن الوطني (131)، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة كربلاء المقدسة من اعتقال شبكة مكونةٍ من (3) اشخاصٍ بالجرم المشهود وهم يقومون بتزوير مستمسكات المواطنين ومعاملاتهم الرسمية، وقد ضبط بحوزتهم عددٌ من المعاملات والسندات وهويات تقاعد ومستمسكات اخرى، جميعها مزورة"

واضاف البيان، انه "جرى تدوين اقوالهم اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم عمليات تزوير واحتيالٍ عدة مقابل استحصال مبالغ مالية من المواطنين، وقد تم احالتهم الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".