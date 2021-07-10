القبض على احد تجار المخدرات في الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على احد تجار المخدرات في محافظة الانبار.

المديرية قالت في بيان، انه ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة والفوج الاول لواء المشاة ٣٩ وبالتعاون مع قسم مخدرات الانبار من القاء القبض على احد تجار المخدرات في منطقة البو عساف ب‍الانبار".

واضاف البيان، انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٢٨ مخدرات وتم تسليمه الى جهة الطلب وفق السياقات الرسمية".