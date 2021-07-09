شرطة واسط تقبض على قاتل احد ضباطها

كشفت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الجمعة، عن ملابسات حادث مقتل النقيب علي عبد الحسن شايش في قضاء العزيزية اثناء تاديته الواجب.
واكدت القيادة في بيان انه "في اطار جهودها لكشف ملابسات حادث مقتل النقيب علي عبد الحسن شايش في قضاء العزيزية اثناء تاديته الواجب".
وتعلن على لسان قائدها اللواء الحقوقي احمد صالح الزركاني، عن "القاء القبض على قاتل النقيب علي عبد الحسن شايش الذي اعترف صراحة بجريمته وصدقت هذه الاعترافات قضائيا".
واضافت انه "سيتم احالته للمحاكم المختصة لينال جزاءه العادل بعد اكمال اجراءات التحقيق" .
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