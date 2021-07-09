كشف تفاصيل جديدة سبقت حادثة وفاة ضابط رفيع واطفاله الاربعة حرقا في بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة بشأن وفاة ضابط رفيع واطفاله الاربعة حرقا داخل شقتهم في العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز نقلا عن شهادة الزوجة والطفلة الناجية، ان "احد الاطفال عمره سنتين كان يلعب بقداحة الطباخ مما ادى الى احتراق الاثاث"،

مبينا ان "اخت الطفل استيقظت ولاحظت النار والدخان بسبب انتشار مادة الاسفنج والسقوف الثانوية، على الفور قامت بالذهاب لغرفة والدها لايقاظهم وبقيت مع امها بالغرفة وقام الاب بفتح انبوب المياه في محاولة لاخماد النيران الان ان سرعة انتشار قضت عليهم".

وتابع ان "الزوجة والابنة تمكنا من الخروج الى خارج الشقة". واوضح ان "الاخبار وصلت الى الدفاع المدني متاخرة وجميع الجثث فارقت الحياة نتيجة الاختناق والحروق".

وأردف ان "اسماء الاطفال هم: (مريم رحيم) تولد 2015 وابنته (مودة رحيم) تولد 2016 وابنه (طه محمد رحيم) سنتين وابنه محمد والطفلة الناجية اسيا العمر ١١ سنة".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني ان "حريقاً اندلع، فجر اليوم، داخل شقة في عمارة 55 في الصالحية، التي يقطنها أمر لواء 27 في الفرقة 11 في قيادة عمليات بغداد، العقيد الركن رحيم محمد نايف المرعاوي".

واضاف، ان "الحادث ادى الى وفاة الضابط واطفاله الاربعة".