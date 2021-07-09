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بعمليات نوعية.... الامن الوطني يلقي القبض على ٥ إرهابيين في الانبار


أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، ان جهاز الامن الوطني، القى القبض على 5 ارهابيين بعمليات نوعية في محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان ، ان "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار شرعت بعد تلقي معلومات استخبارية ، ووفق مذكرات قضائية ، بتنفيذ عمليات نوعية القي القبض خلالها على ثلاثة من عناصر داعش احدهم يعمل بصفة جندي بما يعرف قاطع الانبار والاخرين عملا بصفة جنود فيما يسمى قاطع فلوجة".

واضافت انه "في عملية منفصلة اخرى ، تمكنت مفارز الجهاز ،ووفق مذكرات قضائية من القاء القبض على أرهابيين اثنين ينتميان لعصابات داعش احدهما عمل في تصفيح العجلات المفخخة ضمن ما يعرف بقاطع الجزيرة ابان عمليات التحرير".

واشارت الخلية الى انه "قد دونت اقوال المتهمين أصوليًا بعد اعترافهم بتنفيذ هجمات عدة طالت المواطنين والقوات الامنية ، وتم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة".

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