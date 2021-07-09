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الاستخبارات تطيح بمزور يحول قتلى داعش الى شهداء في الانبار


تمكنت مديرية إلاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، من الاطاحة بمزور يقوم بتحويل قتلى داعش الارهابي الى شهداء في الانبار.

وقالت المديرية في بيان انه "بمعلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، والتي اكدت دقة المعلومات الواردة اليها من شعبة استخبارات الفرقة العاشرة حول وجود شخص يقوم بترويج معاملات غير اصولية باستخدام كتب ومستمسكات مزورة يتم خلالها تحويل قتلى عصابات داعش الارهابية الى شهداء مقابل مبالغ مالية من ذويهم في جزيرة الخالدية بالانبار ،موضحة ان " هذا العمل يشكل هدرا بالمال العام واقصاء لحقوق الشهداء ".

واضافت انه "على ضوء تلك المعلومات تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ وتمت متابعة تحركاته والقبض علية بالجرم المشهود وبحوزته عددا من المعاملات بهذا الشأن".

واشارت المديرية الى انه "تم تسليمه للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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