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كدليل على عمق الخلافات بين الوطني الكردستاني والديمقرطي الكردستاني ...مصدر: قوة أمنية تعتقل كوادر مخابرات الاتحاد الوطني في السليمانية


أفاد مصدر مطلع، الجمعة، بأن قوة من مكافحة الإرهاب في السليمانية اعتقلت كوادر مخابرات الاتحاد الوطني الكردستاني في المحافظة.

وقال المصدر إن "قوة من مكافحة الارهاب في السليمانية اعتقلت كوادر اجهزة مخابرات الاتحاد الوطني الكردستاني في المحافظة".

وأضاف المصدر أن "القوة تابعة للشيخ جعفر البرزنجي نائب رئيس اقليم كردستان".

واشار المصدر ان المعتقلين تعرضوا للضرب المبرح مما ادى الى اصابتهم بجروح مختلفة ولم يذكر المصدر سبب عملية الاعتقال الا انه اكد ان هناك خلافات عميقة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البرزاني

مشيرا الى ان الخلافات تمثلت في كيفية الهيمنة على موارد الاقليم من خلال تهريب النفط وبيعه اضافة الى الايرادات المتاتية من السياحة 

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كدليل على عمق الخلافات بين الوطني الكردستاني والديمقرطي الكردستاني ...مصدر: قوة أمنية تعتقل كوادر مخابرات الاتحاد الوطني في السليمانية
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