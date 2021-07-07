القضاء يصدر حكماً بحق معاون مدير التسجيل العقاري في نينوى

اصدرت محكمة جنايات نينوى، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق متهم كان يشغل منصب معاون مدير التسجيل العقاري في الزهور الجانب الايسر من مدينة الموصل.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ان "محكمة جنايات نينوى نظرت دعوى واحدة من سبع دعاوى يجري التحقيق فيها بحق معاون مدير التسجيل العقاري السابق في الجانب الأيسر من الموصل وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات والغرامة ١٠ ملايين دينار بعد ادانته بالتلاعب والتزوير في سجلات التسجيل العقاري".

وأضاف البيان، أن "الدعوى حققت فيها الهيئة القضائية التي شكلها مجلس القضاء الاعلى لمواجهة جرائم التزوير والتلاعب في سجلات التسجيل العقاري وكانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المذكور عن قيام المتهم بتزوير 15 سند ملكية وختمها وتوقيعها على بياض بتاريخ سابق لسقوط الموصل لقاء تلقيه مبالغ مالية ورشى".

وذكر، أن "اللجنة القضائية وصلت إلى مراحل متقدمة في التحقيق بعد القاء القبض على باقي المتهمين".