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شرطة كربلاء: مقتل الشاب مسلم عقيل ليس على صلة بشتم رمز ديني ووطني


نفت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الأربعاء، صلة حادثة مقتل الشاب "مسلم عقيل"، بسب أو شتم "رمزي ديني ووطني".  

وقالت القيادة في بيان إنه "بعد أن تم تداول خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل غير دقيق ومن أجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام، نؤكد أن حادث مقتل الشاب مسلم عقيل هو ليس جراء السب والشتم على أحد الرموز الدينية الوطنية كما اشيع في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة".  

وأضافت، "وبحسب الإجراءات التحقيقية والقانونية المتخذة ضد الجناة فضلاً عن تدوين أقوال شهود الحادث، تبين أن سبب الحادث هو مشاجرة وقعت بين المجنى عليه وزملائه بسبب لعبة كرة القدم في ساحة، وهم جميعهم أطفال، وحتى لم يبلغوا السن القانوني، مما أدى الى إصابة المجنى عليه بجروح طفيفة نتيجة دفعه من قبل أحد المتهمين إلا أنهم فوجئوا بسقوطه على الأرض ومفارقته الحياة دون معرفة الأسباب الحقيقية للوفاة وبانتظار نتيجة التشريح، وهذه الحقيقة الكاملة لحادثة الشاب المتوفى، وكما رصدته إحدى كاميرات المراقبة، وليس كما روجت له بعض مواقع التواصل الاجتماعي".  

وتابعت، أن "المجنى عليه يبلغ من العمر 14 سنة فيما كان عمر الجناة المتهمين الأول يبلغ من العمر 11 سنة فيما يبلغ المتهم الثاني عمر 12 سنة وجميعهم أحداث".  

وختمت القيادة، "وتدعو قيادة شرطة كربلاء المواطنين، إلى ضرورة عدم تصديق الشائعات والأخبار الكاذبة التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المدينة المقدسة، والاعتماد على وسائل الإعلام  الموثوقة، وتوخي الحذر في نشر ومشاركة هذه الأخبار غير الصادقة، واخذ الأخبار من مصادرها الدقيقه في نشر الأخبار وإعطاء الحقائق".  

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شرطة كربلاء: مقتل الشاب مسلم عقيل ليس على صلة بشتم رمز ديني ووطني
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