الأنواء الجوية: محافظات تسجل نصف درجة الغليان غداً

أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة.

وقالت الهيأة في بيان إن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون صحواً ولا تغيّر في درجات الحرارة في المنطقتين الشمالية والوسطى، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم"، مبينة ان "درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية ترتفع قليلاً وسرعة الرياح ستكون (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار ومدى الرؤية (6-8)كم".

وأضافت أن "الطقس ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً ،ودرجات الحرارة ترتفع قليلا ،فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم، فيما تنشط في المنطقة الجنوبية لتكون من (30-40) كم/ س مسببة تصاعد الغبار".

وتابعت أن "الطقس ليومي السبت والأحد المقبلين سيكون صحواً ،ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ،فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم، فيما تنشط في المنطقة الجنوبية يوم السبت لتكون من (30-40) كم/ س مسببة تصاعد الغبار".

واشارت إلى ان "درجات الحرارة سترتفع قليلاً يوم غد الخميس لتصل في اربع محافظات (النجف الاشرف وميسان وذي قار والبصرة) الى نصف درجة الغليان".