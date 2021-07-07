القبض على إلارهابي المسؤول عن مجزرة الخالص في ٢٠٠٧

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، القبض على إلارهابي المسؤول عن مجزرة الخالص في محافظة ديالى في العام ٢٠٠٧.

وذكرت الخلية في بيان انه "ضمن سلسلة العمليات الاستباقية والمتابعة الميدانية لملاحقة المطلوبين للقضاء ومن خلال جمع المعلومات الدقيقة والعمل المتواصل للجهد الاستخباري ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على ارهابي كان يعد من اخطر وابرز العناصر الإرهابية في داعش".

وأضافت ان "الارهابي نفذ عدة عمليات ارهابية استهدف خلالها دورية للشرطة، مما ادى الى استشهد ثلاثة منتسبين واغتيال ١٥ مواطنا كانوا جالسين في مقهى بقضاء الخالص بمحافظة ديالى عام ٢٠٠٧ إضافة إلى عمليات أخرى ضد المواطنين العزل".

واشارت الخلية الى، انه "بعد التعمق بالتحقيق معه اعترف المتهم بهذه العمليات وصدقت اقواله ابتدائيا وقضائيا".